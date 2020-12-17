В Губкинском завершилось строительство детского сада с инженерно-техническим уклоном

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В Губкинском завершилось строительство детского сада « Радуга», расположенного в первом микрорайоне. Здесь будут подрастать и развиваться 120 дошколят.

Одна из ключевых особенностей данного учреждения - формирование у детей навыков инженерно-технического мышления. В связи с этим интерьер и внутренние пространство выстроено в виде локаций с соответствующим оформлением и содержанием.

Так, на площадках «Математическое развитие», «Интеллект-игра», «LEGO-конструирование и робототехника» детям будут помогать заниматься художественным и техническим творчеством.

Кроме того, у малышей будут формировать представления о профессиях и структуре трудового процесса. Освоение профессиональных навыков будет происходить в локации «Мир профессий». Стоит отметить, что ранняя профориентация полностью соответствует стандартам WorldSkills (BabySkills).

Отметим, что до конца года в Губкинском завершится строительство еще одного сада на 240 мест. Ввод этих детских учреждений позволит полностью избавиться от очереди в группы до трех лет.