В Новоуренгойском ПНД открылась мини-лаборатория по забору анализов на COVID-19

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В Новоуренгойском психоневрологическом диспансере открылась мини-лаборатория, способная выполнять 40 тестов на коронавирус в сутки. Результат известен уже через 4-6 часов.

Здесь исследуют биоматериалы граждан с симптомами ОРВИ, пневмонии, подтвержденным коронавирусом, а также тех, кому требуется госпитализация в стационары медучреждения.

-ПЦР-лаборатория позволит, прежде всего, получать результат исследования оперативно и тестировать всех пациентов перед госпитализацией в стационар для предупреждения заноса инфекции, - отметил директор окружного департамента здравоохранения Сергей Новиков.

Для организации мини-лаборатории было специально переоборудовано одно из помещений. Его разделили на буферные зоны, оснащенные новыми бактерицидными лампами и приточно-вытяжной вентиляцией. Это обеспечит безопасность сотрудников в момент работы.

Напоминаем, что лаборатория в Новоуренгойском ПНД стала уже 15 на базе окружных медучреждений, и 24 на Ямале, включая четыре частные лаборатории и пять в составе Центра гигиены и эпидемиологии.