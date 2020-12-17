На Ямале работает лучший заместитель главного врача России

Фото: Ямал - территория здоровья, соцсеть ВКонтакте

Специалист Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Половодова заняла первое место в ежегодном Всероссийском конкурсе для заместителей главных врачей.

В этом году за победу сражались более ста человек. Сначала все материалы прошли экспертизу, а затем состоялось общественное голосование, по итогам которого были отобраны десять лучших проектов. Трех победителей назвало конкурсное жюри, включавшее экспертов Минздрава, Росздравнадзора и специалистов ведущих научно-исследовательских институтов страны.

Комиссия учитывала актуальность, практическую значимость, новаторский подход и результаты представленных работ. Особое внимание обращалось на непосредственное участие конкурсанта в проекте.

Наталья Половодова представила окружной межведомственный проект «Выбор - жизнь!». Он направлен на профилактику онкологических заболеваний у северян, а также психологическую поддержку людей, столкнувшихся с данной проблемой.

Кампания была поддержана заместителем губернатора ЯНАО Татьяной Бучковой и успешно реализована во всех муниципалитетах округа. Однако ее уникальным направлением стал фотопроект «Красота сильнее рака!». Его герои - ямальцы, столкнувшиеся с онкологическим заболеванием.

-Я участвовала в конкурсе не ради победы, для меня это была еще одна возможность донести до каждого, что не менее трети онкологических заболеваний можно предотвратить, если вести здоровый образ жизни. И мы искренне рады, что представив сейчас этот проект, имеем возможность передать свой опыт другим регионам. Я говорю «мы», потому что это признание - итог труда всего коллектива нашего центра во главе с нашим руководителем, - рассказала Наталья Половодова.