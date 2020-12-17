Проект салехардского объединения «МУТРА» получил грант на московском форуме коренной молодежи

Фото: www.salekhard.org

Салехардское творческое объединение «МУТРА» выиграло грант на VI форуме молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ «Российский Север». Проект с одноименным названием защищала Дарья Вануйто.

Выигрыш составил 260 тысяч рублей. Деньги пойдут на покупку качественного видеооборудования для развития youtube-канала проекта.

В рамках «МУТРЫ» в Салехарде организуются творческие встречи, где проводятся мастер-классы на тему народных промыслов и ремесел.

Всего на грантовый конкурс поступило более 50 молодежных проектов от участников из арктических и дальневосточных регионов России, гранты получили лишь 11 из них, при чем 4 принадлежат ямальским участникам. Общая сумма средств - почти полтора миллиона рублей.

В состав ямальской делегации вошли 24 участника из девяти муниципалитетов. Это ребята в возрасте от 18 до 35 лет с активной гражданской позицией. Все проекты участников направлены на развитие языков и традиций коренных народов.

Отметим, что форум «Российский Север» проходил с 11 по 15 декабря в подмосковных Химках. Его география охватывает Москву, Тюмень, Санкт-Петербург, Красноярск, Ханты-Мансийск и Салехард.