На фестиваль «Ямальская строганина» приедут три звездных шеф-повара

Фото: МОЙ ЯМАЛЬСКИЙ РАЙОН, соцсеть ВКонтакте

Жители Яр-Сале активно готовятся к Новогодней ярмарке, которая стартует уже завтра, 18 декабря, на центральной площади в 17:00.

На ней будет представлен большой ассортимент мясной и рыбной продукции, ягод и сувениров, а согреться и подкрепиться помогут горячие напитки и выпечка на углях.

Вместе с ярмаркой состоится и открытие фестиваля-конкурса «Ямальская строганина», которое продолжится мастер-классами по приготовлению рыбы и мяса. Специально для этого мероприятие посетят три звездных шеф-повара. Также свое умение в готовке продемонстрируют местные умельцы.

Трансляция будет вестись на YouTube-канале фестиваля и начнется в 18:30. Самых активных участников ждут интересные подарки. Чтобы их получить, необходимо быть подписчиком официальной группы фестиваля, не пропускать мастер-классы и конкурсы, а также активно задавать вопросы и писать комментарии.

Напомним, что на ярмарке также будет происходить сбор подарков от участников благотворительной акции «Теплый день».