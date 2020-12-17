В Тазовском районе подросток украл у пожилой родственницы 30 тысяч рублей

В Тазовском районе подросток украл у престарелой родственницы 30 тысяч рублей Фото: pixabay.com

Тазовский следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении 16-летнего юноши. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст.158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с банковского счета, с причинением значительного ущерба гражданину).

Было установлено, что 5 октября 2020 года подросток, проживающий в селе Гыда, украл у своей престарелой тети 30 тысяч рублей.

В тот день подросток помогал родственнице сходить в магазин. По ее просьбе он снял с банковской карты женщины определенную сумму и вернул обратно. Заметив, что она выронила карту, парень подобрал ее, и, зная пин-код, в течение двух дней снял со счета 30 тысяч рублей. Похищенные деньги он потратил на свои нужды.

Желая скрыть преступление и отвести от себя подозрения, юноша тайно подложил карту в тетин кошелек. Женщина, обнаружив пропажу крупной суммы, обратилась в полицию.

В ходе предварительного следствия юноша полностью признал свою вину и примирился с родственницей. Родители подростка возместили потерпевшей украденные деньги.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.