Ямальская шахматистка стала победительницей чемпионата России

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В Москве прошел суперфинал 70-го чемпионата России по шахматам среди женщин. В списке участниц оказалась и ямальская спортсменка Александра Горячкина. Она обыграла Полину Шувалову в особой партии - армагеддоне - и стала победительницей.

Большую часть дистанции Александра шла второй, но, одержав победу в последнем туре, ей удалось догнать лидера. Судьба первого места решалась на тай-брейке. Две партии в быстрые шахматы завершились вничью, в армагеддоне, играя белыми, Александра одержала уверенную победу и стала трехкратной чемпионкой страны.

-Я довольна своей игрой на этом турнире. Конечно, если бы я выиграла вторую партию тай-брейка, было бы гораздо лучше, а так получилась победа на нервах. Есть над чем работать, - рассказала девушка.

Напоминаем, что в начале 2020 года она играла матч за звание чемпионки мира с действующей обладательницей титула китаянкой Цзюй Вэньцзюнь. Александра была близка к победе, но уступила в тай-брейке.

Вскоре северянка планирует принять участие в чемпионате Европы по блицу, который пройдет онлайн.

Отметим, что Александре Горячкиной 22 года. Она является воспитанницей Полярной шахматной школы Анатолия Карпова. К своим годам девушка успела стать международным гроссмейстером, а также лидером сборной России по шахматам среди женщин.