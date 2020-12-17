«Декабрь и январь»: ямальцы получат денежные пособия сразу за два месяца Фото: pixabay.com

Жителей Ямала, получающих региональные соцвыплаты, ждет приятный сюрприз. В декабре им перечислят пособия сразу за два месяца, включая январь 2021 года.

Данная практика применяется уже не впервые. Двойная выплата перед праздниками поможет гражданам заранее распланировать семейный бюджет.

-Не первый раз мы практикуем перечисление в конце года выплат сразу за два месяца: декабрь и январь. Это позитивно воспринимается ямальцами. На данный момент отдельные виды пособий уже перечислены гражданам в двойном размере. Обращаем внимание на то, что следующие пособия получателям выплат перечислят только в феврале 2021 года, - пояснила первый заместитель директора окружного департамента социальной защиты населения Оксана Медынская.

Такая практика коснется около 157 тысяч граждан. Деньги придут до 25 декабря. Отметим, что пособия, финансируемые и софинансируемые за счет федерального бюджета, досрочно выплачены не будут.

Досрочно будут перечислены следующие ежемесячные выплаты:

-ежемесячная денежная выплата отдельным категориям граждан (пособия на детей до 3 лет, от 8 до 16 (18) лет, компенсация расходов по оплате ЖКУ и т.д);

-пожизненное денежное содержание;

-абонентная выплата;

-ежемесячная компенсационная выплата неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за инвалидом I группы (за исключением инвалидов I группы из числа граждан, признанных в установленном порядке недееспособными);

-ежемесячная компенсационная выплата одному из неработающих трудоспособных родителей (усыновителей, опекунов, попечителей), осуществляющих уход за ребёнком-инвалидом;

-ежемесячное дополнительное материальное обеспечение гражданам, имеющим особые заслуги перед Ямало-Ненецким автономным округом;

-пособия лицам из числа коренных малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе и иным лицам, осуществляющим традиционную хозяйственную деятельность;

-пособия неработающим пенсионерам и инвалидам;

-пособия опекунам совершеннолетних недееспособных граждан;

-ежемесячное пособие на ребенка-инвалида.