«Я Молод»: в Новом Уренгое стартует образовательный форум

Фото: Новый Уренгой | Официальная группа города, соцсеть ВКонтакте

В Новом Уренгое стартует образовательный форум «Я Молод».

В преддверии мероприятия, 17 декабря, в 19:00 в МЦ «Молодежный» состоится панельная дискуссия «Есть миллионы шансов». Спикерами выступят директор Арктического центра добровольчества Ольга Подковыркина, директор Окружного Молодежного центра Павел Титов и директор Содружества юных вожатых Ямала Максим Артемов. Они познакомят участников с работой своих организаций.

19 декабря в 9:30 на этой же площадке пройдет открытие форума. К участникам в онлайн режиме обратится директор департамента молодежной политики и туризма Наиль Хайруллин. Также состоится общая сессия #ЯИЕСТЬЯМАЛ - кейс по разработке инструментов привлечения молодых людей - выходцев с Ямала - обратно в регион. Кроме того, запланированы мастер-классы по психологии и развитию личностного бренда.

Для участия нужно зарегистрироваться на сайте АИС Молодежь России. Телефоны для справок: 22-37-33, 8-902820-69-69, Александра Созонова.

Отметим, что молодежный форум - это хорошая возможность для реализации своих идей и получения новых знаний.