Авиамедицинские бригады Ямала оказали помощь более 4 тысячам жителей

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Авиамедицинские бригады Ямале работают не покладая рук. За 10 месяцев 2020 года они эвакуировали 4 598 человек. Отметим, что на трех воздушных судах установлены новые медицинские модули, позволяющие оказывать неотложную помощь прямо на борту.

Комплект современного оборудования включает в себя 12 приборов: аппарат искусственной вентиляции легких и дефибрилляции, электрокардиограф, пульсоксиметр, электрический отсос-аспиратор и другие.

-Вызовы на привлечение санитарной авиации, как правило, поступают из участковых больниц, фельдшерско-акушерских пунктов и от отдельных медицинских работников. Наиболее частыми поводами являются травмы, неотложные состояния, связанные с заболеваниями сердца, сердечно-сосудистой системы и эвакуация беременных, - рассказала сотрудница территориального центра медицины катастроф Елена Урсова.

Отметим, что на Ямале санитарная авиация нередко является единственной возможностью для жителей из отдаленных поселков. На данный момент помощь оказывают четыре отделения территориального центра медицины катастроф. За каждым из них закреплен вертолет МИ-8.

Помимо медицинской эвакуации специалисты осуществляют и реэвакуацию пациентов после лечения. Так, за 10 месяцев домой вернулись 1 736 человек, получивших соответствующее помощь.

Кроме того, силами санитарной авиации доставляются медицинские грузы и лекарства в районные медучреждения.