Юных ямальцев с проблемами здоровья будут лечить иппотерапией

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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов встретился с представителями общественных организаций округа, которые работают с детьми, имеющими проблемы со здоровьем. Также в мероприятии участвовали руководитель Общественной палаты округа и директор благотворительного фонда «Ямине».

В ходе встречи был затронут очень важные вопросы: особенности работы с детьми-инвалидами и необходимые меры поддержки.

Руководитель общественной организации «МЫНИКО» Нина Сэротэтто предложила развивать иппотерапию. Сейчас у детей и родителей нет широкого доступа к этому методу реабилитации, лишь отдельные конюшни оказывают такие услуги в частном порядке.

-Мы периодически проводим терапию с домашними животными. Хотим, чтобы в округе развивалась работа с лошадьми. Особенные дети хорошо реагируют на это. Но нам нужна помощь. Сейчас в Салехарде такой возможности нет, - рассказала женщина.

Дмитрий Артюхов поддержал инициативу. По его мнению, это достаточно эффективная мера поддержки, которой могут воспользоваться 2 500 детей.

Развиваться иппотерапия будет как в восточной, так и в западной части округа. В Салехарде планируется построить конный центр, где дети с особенностями здоровья смогут проходить терапию круглогодично. Сейчас ведётся подготовка к проектированию.

Также поддержка будет оказана и конному клубу «Купава» в Ноябрьске,который с 2014 года оказывают услуги по иппотерапии. В клубе появятся две новые лошади и амуниция для занятий.