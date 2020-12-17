В Муравленко разыскивают угонщика автомобиля Фото: pixabay.com

В муравленковскую полицию обратился местный житель, у которого угнали автомобиль.

В тот же день, 14 декабря, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе проверки было установлено, что машина пропала минувшей ночью. Некий злоумышленник, воспользовавшись тем, что дверь автомобиля была открыта, а ключ находился в подлокотнике, запустил двигатель и скрылся в неизвестном направлении.

В свою очередь заявитель пояснил, что двери не были закрыты из-за поломки замков.

Угнанный автомобиль вскоре был обнаружен сотрудниками дорожно-постовой службы в одном из дворов города.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Также в отношении заявителя составлен административный протокол согласно ч. 1 ст. 12.5 КоАП «Управление транспортным средством при наличии неисправностей».

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