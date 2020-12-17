«На двоих 380 тысяч»: мошенники обманули надымчан при покупке товаров в интернете Фото: pixabay.com

В полицию Надымского района обратился 34-летний житель города, ставший жертвой мошенников.

Было установлено, что 11 декабря мужчина нашел в интернете объявление о продаже снегохода. После обсуждения с продавцом технического состояния транспорта и условий доставки, надымчанин перевел на его банковскую карту 330 тысяч рублей.

Не получив товар в назначенный день, потерпевший обратился в транспортную компанию, где выяснилось, что продавец оформил доставку снегохода, но в последний момент отказался от нее. Поняв, что его обманули, мужчина написал заявление в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом в крупном размере».

С аналогичным заявлением 10 декабря обратился 35-летний сельчанин Надымского района, который заказал игровую приставку стоимостью более 49 тысяч рублей. Оплатив товар и доставку в полном объеме, мужчина пытался созвониться с представителем сайта, но ему никто не ответил.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».

Полиция Надымского района призывает граждан приобретать товар в проверенных магазинах. Не спешите совершать онлайн-переводы неизвестным лицам, не убедившись в надежности продавца.