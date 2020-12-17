На Ямале ускорилось решение жилищного вопроса молодых семей

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На Ямале ускорилось оказание помощи молодыми семьям в улучшении жилищных условий.

Напоминаем, что в конце 2019 года губернатор Дмитрий Артюхов сообщил, что поддержка должна предоставляться не позднее, чем через год после обращения.

Проблема стояла остро - ожидание порой достигало пяти лет, а многие семьи выходили из программы из-за достижения предельного возраста в 36 лет. В связи с этим было увеличено финансирование окружной программы и разработана дополнительная мера поддержки для выбывших по возрасту.

Так, в Ямальском, Приуральском, Тазовском, Шурышкарском и Красноселькупском районах время нахождения в очереди молодых семей уже сейчас составляет менее одного года. В крупных городах, где большее количество заявившихся, получение поддержки также значительно ускорилось и в среднем уже не превышает полутора лет с момента включения в очередь.

-Благодаря проводимой работе ежегодное количество получателей социальной выплаты постоянно растет. Так, если в 2017 году поддержкой воспользовалось 135 семей, в 2018 - 160 семей, то до конца текущего года их количество составит 740.Еще 113, находившихся ранее в очереди, получили помощь по достижении 36 лет, - сообщила начальник управления жилищной политики Марина Байдюк.

Также она отметила, что для семей предусмотрены и другие меры поддержки. Специалистам бюджетной сферы компенсируется до 40 процентов расчетной стоимости жилья, региональный материнский капитал - самый большой в стране, его можно направить на улучшение жилищных условий.