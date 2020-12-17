В Губкинском стартовало голосование за дополнительные проекты благоустройства

Фото: личная страница Андрея Гаранина в Instagram

Глава Губкинского Андрей Гаранин призвал жителей проголосовать за дополнительные проекты благоустройства, которые могут появиться в следующем году.

-Внимание, губкинцы, нужно ваше решение! Есть возможность в следующем году реализовать дополнительные проекты по благоустройству. Вы знаете, что мы уже утвердили строительство и дизайн-проекты двух новых скверов - в 9-м и 16-м микрорайонах. Но на заседании общественной комиссии, где мы обсуждали планы на 2021 год, наши активные жители обосновали необходимость увеличить число объектов благоустройства. Горожане даже составили список из 13 скверов и детских площадок, - сообщил градоначальник на своей странице в Instagram.

Предложения уже размещены на сайте живемнасевере.рф в разделе «Решай».

К примеру, на голосовании находится идея о строительстве сквера в 9-м микрорайоне возле дома N21. Также есть предложения по скверам в 3-м, 14-м и 15-м микрорайонах и по детским площадкам в 12-м, 11-м, 4-м и 9-м микрорайонах.

-Кстати, недавно мы проводили опрос в популярной городской группе в соцсетях чтобы узнать, о каких арт-объектах мечтают губкинцы. Поступили интересные идеи. Например, площадь с качелями, фонтан и оригинальные композиции. Раскрою секрет: то, о чём давно просят жители, мы уже проектируем, - сообщил Андрей Гаранин.

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