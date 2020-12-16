Жителей Лимбяяхи обследуют специалисты мобильного диагностического комплекса

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Специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики проводят последнее выездное обследование в этом году. Сейчас врачи работают в Лимбяяхе. За первый день узнать состояние своего здоровья пришли 43 человека.

Во время выездов профилактологи не только проверяют основные параметры человека, но и подробно знакомят ямальцев с принципами здорового образа жизни и предупреждения заболеваний: правилами полезного питания, оптимальной двигательной активности, необходимости отказа от курения.

-Современные профилактические технологии должны работать на благо каждого ямальца, независимо от места его проживания. Поэтому выездная диагностика и профконсультрование стали важнейшими направлениями работы нашего центра. Наша цель - охватить профилактической работой как можно больше жителей отдаленных территорий округа, - отметил главный врач Сергей Токарев.

За этот год, несмотря на пандемию, мобильная бригада обследовала и проконсультировала 1 200 человек. Всего за 7 лет работы профилактологи побывали в 17 населенных пунктах, обследование на выезде прошли около 10 тысяч ямальцев.