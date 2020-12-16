«Безопасность детства»: уренгойцы взяли на контроль крыши многоквартирников

Фото: администрация Пуровского района

В Уренгое продолжается Всероссийская акция «Безопасность детства». В ее рамках члены молодежного совета проверили чердачные помещения многоэтажных домов.

Вместе с волонтерами в рейд отправились специалисты управления городским хозяйством и жилищного контроля, социальные работники и представители управляющих компаний АСА и Тазспецсервис.

Комиссия провела выборочную проверку жилых многоквартирных домов, осмотрев доступ на крыши, где любят собираться подростки.

Согласно законодательству входные двери или люки выхода на кровлю должны быть всегда закрыты на замок. Ответственность за соблюдение данных требований лежит на обслуживающей организации.

В ряде домов были выявлены нарушения, поэтому специалисты по жилконтролю готовят письма в управляющие организации с требованием провести проверку всех домов, устранить выявленные нарушения и закрыть доступ к чердачным помещениям.