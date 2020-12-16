АО «Транснефть – Сибирь» в 2020 г. выполнило диагностику более 10 тыс. км трубопроводов

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

АО «Транснефть – Сибирь» в 2020 году провело внутритрубную диагностику 135 участков линейной части магистральных трубопроводов общей протяженностью более 10 тыс. км.

В целях контроля технического состояния нефтепроводов в местах пересечения с водными объектами обследовано 213 подводных переходов магистральных трубопроводов общей протяженностью 624,7 км.

Исследования внутренней полости трубопроводов проводилось с применением приборов собственной разработки АО «Транснефть – Диаскан» - дефектоскопами ультразвуковыми, магнитными и комбинированными. Использование данного оборудования позволяет выявлять коррозию, расслоение внутренней поверхности трубопроводов, смещение сварных швов и другие дефекты трубы.

В текущем году на линейной части магистральных нефтепроводов проведена диагностика 84 единиц запорной арматуры, 18 емкостей сбора утечек и дренажей, восьми камер пуска-приема средств очистки и диагностики. Завершено обследование коррозионного состояния 1048 км трубопроводов.

Годовой план проведения диагностических исследований АО «Транснефть – Сибирь» выполнен в полном объеме. На основе результатов диагностики был сформирован план ремонтных работ на линейной части нефтепроводов.

Своевременное выполнение диагностических работ, модернизации и капитального ремонта, проведение технического обслуживания системы магистральных нефтепроводов позволяют АО «Транснефть – Сибирь» обеспечивать промышленную безопасность и повышать уровень надежности технологических устройств, применяемых на опасных производственных объектах.