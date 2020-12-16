В Губкинском откроют первое отделение адаптивной физкультуры

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В губкинской спортивной школе «Арктика» обустраивают первое в городе отделение адаптивной физкультуры для людей с ограничениями по здоровью. Работы планируется завершить до конца января, после сюда придут первые посетители.

-Мы озвучили это предложение губернатору Дмитрию Артюхову. Он сказал, что такое отделение в нашем городе обязательно должно быть, потому что надо уделять особое внимание тем, кому действительно нужна помощь и поддержка. Здесь будут специалисты, которые смогут помочь нашим губкинцам с особенностями здоровья развиваться физически. Это очень важно, потому что влияет на общее развитие и состояние здоровья, - рассказал глава Губкинского Андрей Гаранин.

Площадь отделения 400 квадратных метров. Оно будет работать по нескольким направлениям, рассчитанным на любой возраст: адаптивный спорт, физическая реабилитация и оздоровительно-коррекционная работа.

Реконструкция проходит в свободных помещениях спортшколы. Пока подрядчики завершают отделочные работы. Ожидается, что до конца года поступит 70% необходимого оборудования, а в январе - остальное. Оно имеет узконаправленную специфику - развитие определенных групп мышц при различных проблемах со здоровьем или особенностях физического развития. Также в отделении установят небольшой каркасный бассейн.

Для людей с ОВЗ и инвалидностью занятия будут бесплатными. Это же относится и к гражданам, перенесшим тяжелые травмы или заболевания, которым рекомендована реабилитация.