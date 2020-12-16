В Салехарде заработали все теплые остановки

Фото: www.salekhard.org

В Салехарде завершилось подключение всех теплых остановочных комплексов, появившихся этом году.

-Сегодня завершено подключение последнего установленного комплекса. Теперь все остановки запущены, - сообщил глава города Алексей Титовский в своем Instagram.

Напоминаем, что теперь жители смогут ожидать автобусы в теплых помещениях около магазина «Евросмак», у Храма святых Апостолов Петра и Павла, Обдорской гимназии на улице Республики, школы №4 на улице Мира, около магазина «Авангард» на улице Чубынина, у Ледового дворца, в 17-м микрорайоне и на конечной третьего и четвертого маршрутов в микрорайоне Ямальский.

В целях предупреждения распространения коронавируса все павильоны оснащены рециркуляторами воздуха. Также они отвечают всем требованиям пожарной безопасности и иным требованиям, предъявляемым к таким объектам. Внутри расположены лавочки, конвекторы, светильники и уличные камеры видеонаблюдения.

-Теплые павильоны пользуются спросом у горожан. В следующем году планируем увеличить их количество, - добавил градоначальник.