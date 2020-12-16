В Ноябрьске определили шесть площадок для запуска фейерверков

Фото: администрация Ноябрьска

Накануне новогодних праздников в Ноябрьске определили площадки для использования пиротехники.

Как сообщает управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, в городе есть шесть территорий, предназначенных для запуска фейерверков:

- площадка в районе автовокзала (между улицей 60 лет СССР и улицей Школьной);

- площадка, расположенная рядом с Лыжной базой (улица Уренгойская);

- площадки, расположенные рядом со спортивным комплексом Ноябрьского института нефти и газа филиала ФГБОУ ВПО «Тюменский нефтегазовый университет» (перекресток проспекта Мира-улицы Изыскателей) и (перекресток улицы Изыскателей- улицы 40 лет Победы);

- площадка с юго-западной стороны МБУК ЦД «Нефтяник»;

- площадка, в микрорайоне Вынгапуровский, в районе центра досуга МАУК «ГДКиК«Русь» (улица Дружбы).

Специалисты ГО и ЧС рекомендуют жителям четко следовать инструкциям по запуску пиротехники и соблюдать все меры безопасности.

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