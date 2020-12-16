На Ямале возобновляется оказание плановой медицинской помощи

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В медучреждениях Ямала начинают оказывать плановую медицинскую помощь, которая была приостановлена в начале октября. Однако меры противоэпидемической безопасности все также продолжают соблюдаться.

-Плановая медпомощь возобновляется во всех медучреждениях округа в полном объеме. Этого ждали и жители, и врачи. Обращаюсь ко всем ямальцам: пожалуйста, соблюдайте меры безопасности, берегите себя и своих близких», - сказал директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков.

Сейчас эпидобстановка в округе стабилизировалась, что отразилось и на показателе загруженности коечного фонда: сегодня в больницах Ямала свободно около 35% мест для лечения больных коронавирусом.

Напоминаем, что частично приостановлены профилактические осмотры и диспансеризация населения, последняя будет возобновлена с января 2021 года. Медицинские осмотры смогут пройти те северяне, которым нужна справка для трудоустройства или получения водительского удостоверения.

Оказание экстренной и неотложной помощи, а также по жизненно важным показателям производилось в полном объеме. Не ограничивалась медпомощь для больных, страдающих эндокринными, сердечно-сосудистыми, онкологическими и ревматологическими заболеваниями. Также по графику проводился гемодиализ и вакцинация по национальному календарю.

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