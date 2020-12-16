Число заболевших коронавирусом на Ямале на 16 декабря 2020 года увеличилось на 192 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: pixabay.com

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 192 человека, с начала периода - 29 416.

Из общего числа болеющих госпитализировано 1 070 жителей, 57 из них - в тяжелом состоянии, 1 - в крайне тяжелом, 11 - находятся на ИВЛ, 3 - скончались. Таким образом, общее число погибших увеличилось до 294 человек.

По сообщению регионального оперштаба, болезнь унесла жизни 69-летней женщины и 79-летнего мужчины из Салехарда, а также 72-летней женщины из Ноябрьска.

Напоминаем, что в понедельник, 14 декабря, на Ямале зафиксировали две смерти в Салехарде и Ноябрьске. Во вторник, 15 декабря, скончались трое.

Кроме того, за сутки выявлено 8 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 4 921 человек.

В населенных пунктах Ямала произошло 184 заражения COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Пуровском районе - 28, Надымском районе - 27, Новом Уренгое и Ноябрьске - 26.

Далее идут: Губкинский - 24, Салехард - 13 и Шурышкарский район - 10.

Замыкают список: Приуральский район - 9, Лабытнанги - 8, Муравленко - 6, Тазовский район - 4 и Ямальский район - 3.

Всего в регионе было проведено 6 188 тестов в 21 лаборатории.

Излечились от коронавируса 224 человека, за весь период - 21 400.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 26 509 человек с COVID-19, с начала периода - 2 734 454. Выздоровевших - 26 490, за весь период - 2 176 100. Умерших - 596, с начала периода - 48 564.