«Единая Россия» ищет волонтеров для помощи одиноким ямальским пенсионерам

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На Ямале продолжает действовать акция «Северяне против коронавируса», направленная на доставку бесплатных продуктовых наборов гражданам старше 65 лет. На данный момент число заявок превысило уже 800. В связи с этим партия набирает дополнительный штат добровольцев.

Сейчас волонтерский центр включает 600 активистов по округу, они задействованы в работе по 4 ключевым направлениям: автоволонтерство, обеспечение медиков горячим питанием, обеспечение лекарствами амбулаторных больных, помощь в работе колл-центров.

-В первые сутки после запуска акции на сайт проекта поступили около 100 заявок. С каждым днем их количество увеличивалось и уже к концу второй недели мы подошли к показателям в 800 заявителей. Из-за одномоментной подачи у нас даже случились технические неполадки на сайте, - рассказала руководитель Волонтерского центра «Единой России» на Ямале Анастасия Казанцева.

Желающим стать частью команды необходимо обратиться по телефону 8(34922) 5-00-14. Отметим, что все волонтеры проходят обязательное тестирование на коронавирус, а доставка осуществляется бесконтактным способом с использованием средств индивидуальной защиты.

-Находясь на передовой борьбы с коронавирусом, мы понимаем, что помочь можем только тем, кто уже почувствовал себя плохо. Но на то она и пандемия, что затрагивает почти всех. Север всегда отличался взаимовыручкой и взаимоподдержкой - и это очень пригодилось, и ярко проявилось именно в это непростое время. Мы вдруг воочию увидели, как могут самостоятельно самоорганизоваться добровольцы. Мы увидели сразу несколько волонтерских организаций и просто неравнодушных людей, которые стали очень серьезным движением. В тяжелые времена всегда появляются свои герои. Безусловно, кто на передовой - врачи, медработники, те из них, кто не оставил свой пост, - герои. Но и добровольцы, волонтеры - безусловно, герои не меньше, - сообщил главный врач Ноябрьской станции скорой помощи Виктор Гордиенко.

Напомним, в понедельник, 14 декабря «Единая Россия» провела первый Социальный онлайн-форум. В нем приняли участие Президент Владимир Путин, Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, а также федеральные министры, главы регионов, представители законодательной власти, волонтеры. В ходе форума участники обсудили возможности и перспективы развития добровольческой деятельности. Также речь шла о дополнительных мерах социальной поддержки для граждан, медиков и педагогов во время пандемии коронавируса.