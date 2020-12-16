На Ямале наградили победителей национальной премии «Бизнес-Успех»

Фото: www.yanao.ru

На Ямале состоялась церемония награждения победителей регионального этапа национальной премии «Бизнес-Успех». В этом году заявки на участие подали 144 предпринимателя, 22 - вышли в финал, но главного приза удостоились только 11.

Также в мероприятии приняли участие губернатор Дмитрий Артюхов, первый заместитель Александр Калинин, президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Александр Калинин и предприниматели округа.

В ходе своего выступления глава региона рассказал о мерах поддержки граждане, имеющих свое дело: снижение налоговой нагрузки, компенсация затрат и прямые денежные выплаты, имущественная и консультационная помощь. За девять месяцев ими воспользовались около пяти тысяч жителей.

-Этот год был непростым для предпринимателей, но мы чувствуем поддержку со стороны округа. В том числе благодаря этой помощи мы развиваемся - уже запустили компьютерный томограф в нашей сети клиник, в следующем году планируем открыть операционную и дневной стационар, - рассказала руководитель ноябрьской клиники «Сибирское здоровье+» Наталья Климова.

Первый заместитель Александр Калинин затронул в своем выступлении системные меры по поддержке предпринимательства, которые принимаются в округе. Он отметил, что налажена обратная связь с бизнесом, в каждом муниципалитете созданы инвестиционные советы, являющиеся площадкой для взаимодействия предпринимателей и органов власти.

Также, по его словам, основная задача на 2021 год - серьезно улучшить доступ предпринимателей к услугам, которые предоставляются на платформе «Мой бизнес» в онлайн-формате. Речь идет о единой цифровой подписи, которая будет предоставляться всем клиентам, по ней открывается доступ ко всему спектру услуг.

-Со мной рядом защищали проекты столько успешных людей. Рядом с ними я чувствовала себя маленьким ребенком. Поэтому я была удивлена, когда победила. В планах у меня - расширяться. Открыть еще несколько точек и расширять ассортимент, - поделилась основательница пекарни Елена Сафонова.

Помимо традиционной статуэтки «Золотой домкрат» победители регионального этапа получат возможность отправиться на недельную бизнес-стажировку в одну из крупнейших мировых компаний в своей отрасли. Это специальный приз от округа.