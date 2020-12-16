В московской квартире обнаружили трех краснокнижных сапсанов, пойманных на Ямале Фото: pixabay.com

Московская полиция задержала жителя столицы, подозреваемого в незаконной добыче особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации - трех самок сапсанов.

-Предварительно установлено, что злоумышленник, не имея соответствующего разрешения, совершил отлов трех самок сапсанов - хищных птиц из семейства соколиных. Противоправный промысел был осуществлен на территории естественного обитания пернатых в Ямало-Ненецком автономном округе. После этого подозреваемый перевез птиц в свою московскую квартиру с целью их дальнейшей продажи, - сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

В ходе обыска сапсанов обнаружили в шкафах и на балконе квартиры. В настоящее время они переданы под наблюдение специалистам-орнитологам.

Что касается злоумышленника, то сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Также проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.