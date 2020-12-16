Денис Дворников расскажет ямальцам о написании текстов для публичных выступлений

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Издательство «Этерна» готовит к публикации книгу политконсультанта и кандидата юридических наук Дениса Дворникова, которая называется «Спичтрайтинг. Практические советы по написанию текстов публичных выступлений». Она представляет одновременно учебно-методическое пособие, обширный практикум, а также коллекцию интересных и забавных случаев, происходивших с публичными людьми во время подготовки к выступлениям.

-Автор затрагивает все основные нюансы спичрайтинга, профессиональные секреты, психологические аспекты и способы развития писательских навыков. В частности он расскажет о своей работе в референтуре губернатора Московской области и о консультировании ряда общественно-политических деятелей во время предвыборных кампаний, - сообщили в издательстве.

Книга Дениса Дворникова адресована широкой аудитории и не требует глубоких знаний в области риторики и филологии. Она написана легким, доброжелательным к читателю языком и оставляет не только приятное послевкусие, но и множество поводов порассуждать о различных аспектах текстовой коммуникации.

Купить пособие можно будет в следующем году в книжных магазинах и на интернет-площадках России.

СПРАВКА

Денис Дворников, публицист, спичрайтер, политконсультант. Окончил Российский университет дружбы народов в 2001 году. В 2010 прошел обучение в Университете Бирмингема по направлению «политология», а в 2015 - курс драматургии Оксфордского университета.

Занимается подготовкой текстов публичных выступлений с 2001 года. Готовил знаковые речи для федеральных министров, губернаторов, депутатов Государственной Думы, а также руководителей крупных компаний, муниципальных образований и финансово-промышленных групп.