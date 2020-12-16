На Ямале ввели микрозаймы для самозанятых граждан

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На Ямале появились специальные микрозаймы для самозанятых граждан. Их разработал и ввел окружной центр «Мой бизнес».

Программой предусмотрено кредитование на сумму от 50 до 500 тысяч рублей по льготной ставке от 4,25% годовых на срок до трех лет. Деньги можно потратить на погашение арендных платежей, ремонт и приобретение оборудования.

-При разработке нового финпродукта мы учли текущую ситуацию по COVID-19 и предусмотрели возможность отсрочки всех платежей на первые три месяца, - отметил управляющий центрами Евгений Жирнель.

После внесения поправок в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» самозанятые граждане могут претендовать на получение мер господдержки, которые доступны предпринимателям и юридическим лицам. Речь идет о льготном кредитовании, имущественной, информационно-консультационной и образовательной помощи.

Напоминаем, что в 2020 году в рамках борьбы с негативными последствиями пандемии была реализована информационно-консультационная и прямая финансовая поддержка для данной категории граждан. Сумма выплат составила 5,6 миллиона рублей. Также создан специальный информационный ресурс, где ямальцы могут задать вопросы консультанту в онлайн-режиме.

Отметим, что по итогам 11 месяцев на территории округа зарегистрировано более 4,3 тысяч самозанятых. Все они прошли работают легально.