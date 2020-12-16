Пожилые ямальцы будут получать региональную доплату к пенсии Фото: pixabay.com

Люди пожилого возраста и дети, получающие пенсию по потере кормильца, смогут получить региональную социальную доплату к пенсии. Соответствующие изменения закреплены в законе «О величине прожиточного минимума пенсионера в ЯНАО на 2021 год».

Региональную доплату к пенсии могут получить граждане РФ, проживающие на территории Ямала, а также иностранцы и лица без гражданства, которые получают страховую пенсию в пенсионном фонде и не осуществляют трудовую деятельность.

Региональная доплата устанавливается в том случае, если граждане этих категорий получают выплату меньше установленного прожиточного минимума на соответствующий год в округе.

Напоминаем, что прожиточный минимум на Ямале на 2020 год - 13 510 рублей. На 2021 год - 14 033 рубля.

-Социальная доплата устанавливается в таком размере, чтобы общая сумма материального обеспечения пенсионера с учетом этой социальной доплаты достигла величины прожиточного минимума, установленного в округе, - рассказал начальник департамента по труду и социальной защите населения администрации Салехарда Игнат Пирожок.

Подать заявление на данную выплату можно через «Единый портал государственных и муниципальных услуг» или в МФЦ. Телефон единой справочной службы ЯНАО: 8-800-200–01-15.

Отметим, что на 1 декабря 2020 года в Салехарде региональной доплатой к пенсии воспользовались 522 пенсионера и 248 детей, потерявшие кормильца.