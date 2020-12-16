Новый детский сад в Тарко-Сале примет малышей в возрасте от двух месяцев

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В Пуровском районе продолжается строительство трех детских садов - два в Тарко-Сале и один в Пурпе. Их открытие станет исполнением ключевых задач национального проекта «Демография» и позволит обеспечить местами всех малышей в возрасте от двух месяцев до трех лет.

В Тарко-Сале переезда ждут воспитанники и коллектив детского сада «Золотой ключик». Сейчас ребята ютятся в деревянном здании 1986 года постройки.

Два новых корпуса расположены на улицах Строителей и Солнечной. Они рассчитаны на 480 детей, что вдвое превышает количество имеющихся сегодня мест.

В саду будут работать физкультурный и музыкальный залы, зал для хореографии, творческие мастерские, лего-студии, интерактивный парк. Сейчас в здания завозят мебель и оборудование, под руководством педагогов начинают обустраивать группы.

Особое внимание коллектив воспитателей уделяет развитию современных образовательных методик. Это один из приоритетов национального проекта «Образование». В новых детских садах будут работать STEM-лаборатории, где в игровой форме дошколята познают основы естественных наук. Для занятий с педагогом-психологом оборудуют сенсорную комнату, для исправления детских речевых дефектов логопеды будут применять интерактивное оборудование и специальные тренажеры.

Новые дошкольные учреждения впервые позволят открыть в Пуровском районе ясельные группы для самых маленьких жителей. В них примут малышей в возрасте от двух месяцев. Для этого приобретается специальное оборудование для кормления, игровые и развивающие комплекты, кровати, манежи со специальным покрытием, пеленальные столики.

Департаментом образования районной администрации уже сформирован коллектив из профессионалов Пуровского района и других регионов страны. Высококвалифицированных педагогов удалось привлечь благодаря решению губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова о выплате максимальных северных надбавок с первого дня работы и жилищной программе для работников бюджетной сферы.