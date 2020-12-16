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В операционном блоке Новоуренгойской ЦГБ завершился ремонт. Строительные бригады заменили кафельную плитку, сантехнику, пластиковые окна и освещение. Также были закуплены: новая эндовидеохирургическая стойка, оборудование для малоинвазивных операций, наборы хирургических инструментов.

Отметим, что операционные ремонтировали поэтапно, с учетом потребности ямальцев в лечении.

-На данный момент работают все пять операционных блоков. Потребность в плановых операциях, которая сформировалась в связи с временным сокращением объемов плановой помощи, мы планируем закрыть в ближайшее время. Учитывая, что в настоящий момент созданы все условия для работы, мы можем выполнять до 20-25 операций в случае полного укомплектования операционных бригад, - рассказал главный врач Новоуренгойской ЦГБ Кирилл Трапезников.

В операционном блоке уже проведена генеральная уборка, со всех объектов, подлежащих бактериологическому контролю, взяты пробы,17 декабря операционный блок будет полностью готов к работе.

Проведение капитального ремонта в медицинских учреждениях - необходимая процедура, которая проводится с целью поддержания учреждения в хорошем техническом состоянии.