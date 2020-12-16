Погода на Ямале на 16 декабря: мороз и солнце

Погода на Ямале на 16 декабря
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В среду 16 декабря, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность. Днем -26, ночью -24. Ветер 10-13 м/с.
Ноябрьск: ясно. Днем -17, ночью -27. Ветер 3-6 м/с.
Надым: малооблачно. Днем -25, ночью -24. Ветер 5-6 м/с.
Новый Уренгой: переменная облачность. Днем -25, ночью -24. Ветер 7-9 м/с.
Губкинский: ясно. Днем -24 ночью -27. Ветер 5-6 м/с.
Тарко-Сале: ясно. Днем -25, ночью -27. Ветер 4-5 м/с.
Лабытнанги: переменная облачность. Днем -25, ночью -23. Ветер 5-7 м/с.
Муравленко: ясно. Днем -28, ночью -27. Ветер 4-5 м/с.