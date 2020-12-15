В Пуровском районе завершился фестиваль «ЭтноАрт-2020»

Фото: администрация Пуровского района

В Пуровском районе подвели итоги первого открытого межнационального фестиваля «ЭтноАрт-2020». Он проходил с 4 ноября на нескольких онлайн площадках. В мероприятии приняли участие представители различных народностей, которые познакомили пуровчан со своими культурными обычаями и традициями.

Сам фестиваль состоял из трех этапов: презентации, молодежного показа этно-моды, а также исполнения песни или поэтической миниатюры на национальном языке. Свои культурные обычаи продемонстрировали татары, украинцы, ненцы, лесные ненцы, марийцы и представители народов Дагестана.

Работы участников показывались в течение месяца на информационных площадках Вконтакте и Инстаграм. Количество просмотров составило без малого 20 тысяч.

Для зрителей организаторы подготовили конкурсы, викторины и другие онлайн активности. Всех победителей ждут памятные подарки.

В следующем году фестиваль рассчитывают провести уже в офлайн формате.

Отметим, что мероприятие проводится в рамках проекта #Дружбанародов89 и направлено на сохранение нематериального культурного наследия, а также развития многообразия национальных культур народов Российской Федерации.