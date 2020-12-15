Ямальские силачи завоевали 27 медалей на чемпионате УФО по пауэрлифтингу

Фото: администрация Пуровского района

В Тарко-Сале завершился чемпионат УФО по пауэрлифтингу среди мужчин и женщин. Соревнования приурочили памяти мастера спорта России таркосалинке Валерии Березовской.

Показать себя вызвались 79 сильнейших атлетов из Тюменской, Курганской, Свердловской и Челябинской областей, а также Ямала и Югры.

Наибольшее количество побед на счету хозяев соревнований: северяне завоевали 9 золотых, 8 серебряных и 10 бронзовые медалей.

В командном зачете среди мужчин победили спортсмены Ямала, второе место заняла сборная Тюменской области, на третьем месте расположилась челябинцы.

У женщин победу завоевала команда Свердловской области, второе и третье место заняли девушки из Ямала и Курганской области.

Отметим, что большую лепту в успех ямальской сборной внесли именно пуровчане.

Золото завоевали Пасичная Ольга из Пурпе и таркосалинец Алексей Рихтер, они же стали победителями в абсолютном зачете. Серебряные награды получили таркосалинка Алла Рихтер, уренгойцы Никита Суворов и Азат Измаилов. Бронза - у таркосалинцев Сергея Тарасова, Хадижи Александровой и Елены Болдыш, а также у пурпейских силачей Владимира Шапаренко и Камиллы Ильясовой.