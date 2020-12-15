После отмены накопительного принципа начисления «северных» на Ямал приехало почти 700 учителей

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Благодаря отмене накопительного принципа «северных» на Ямал с большой охотой стали приезжать молодые педагоги. С начала 2020 года в образовательные учреждения принято 694 учителя. С первого дня работы они начали получать зарплату с учетом 80 процентов северных надбавок. При этом более чем 700 педагогам, трудоустроенным ранее, с начала 2020 года северная надбавка также доведена до 80 процентов.

Напоминаем, что накопительный принцип начисления северных надбавок для работников бюджетной сферы перестал применяться с 1 января 2020 года. С этого же времени на Ямале реализуется программа «Земский учитель», в которой участвуют 13 педагогов. Они приступили к работе в сельских школах и малых городах.

Так, учитель математики Татьяна Вахонина работает в аксарковской школе Приуральского района, она трудоустроилась по программе «Земский учитель» в сентябре.

-Школа в Аксарке приятно удивила. Сельское учреждение по оснащению превосходит даже некоторые городские. Здесь есть все для комфортной работы: в каждом кабинете интерактивная доска, принтер, ноутбук и другое оборудование. На базе «Точки роста» для ребят есть робототехника, авиамоделирование. Приятно работать в таких условиях, - говорит педагог.

Также в августе 2020 года Ямал присоединился к программе «Учитель для России». Семь участников новой программы переехали в автономный округ. Чтобы привлечь в регион лучших педагогов в сфере физико-математического образования и IT-образования, власти предусмотрели выплаты в размере одного миллиона рублей.