В Муравленко задержали пьяного рецидивиста без прав

Фото: УМВД России по ЯНАО

В Муравленко сотрудники ДПС остановили автомобиль, за рулем которого находился 28-летний мужчина. По внешнему виду он был изрядно пьян.

Далее молодой человек прошел освидетельствование в патрульном автомобиле, количество промилей оказалось увеличено в разы - 0,709 миллиграмм на литр абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе.

Также полицейские установили, что молодой человек никогда не имел водительского удостоверения. Кроме того, он два раза привлекался к уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения и был лишен права заниматься определенной деятельностью, а именно управлять транспортными средствами.

Так, в июне 2017 года автолюбитель допустил серьезную аварию на загородной автодороге, съехав в кювет. В результате происшествия три человека получили травмы различной степени тяжести. За нарушение правил молодой водитель был привлечен к административной ответственности.

После дорожно-транспортного происшествия в мае 2018 и январе 2020 года мужчина уже был подвергнут уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения.

В настоящее время решается вопрос о привлечении северянина по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение Правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».