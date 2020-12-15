В Муравленко задержали пьяного рецидивиста без прав

Фото: УМВД России по ЯНАО
В Муравленко сотрудники ДПС остановили автомобиль, за рулем которого находился 28-летний мужчина. По внешнему виду он был изрядно пьян.
Далее молодой человек прошел освидетельствование в патрульном автомобиле, количество промилей оказалось увеличено в разы - 0,709 миллиграмм на литр абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе.
Также полицейские установили, что молодой человек никогда не имел водительского удостоверения. Кроме того, он два раза привлекался к уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения и был лишен права заниматься определенной деятельностью, а именно управлять транспортными средствами.
Так, в июне 2017 года автолюбитель допустил серьезную аварию на загородной автодороге, съехав в кювет. В результате происшествия три человека получили травмы различной степени тяжести. За нарушение правил молодой водитель был привлечен к административной ответственности.
После дорожно-транспортного происшествия в мае 2018 и январе 2020 года мужчина уже был подвергнут уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения.
В настоящее время решается вопрос о привлечении северянина по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение Правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».