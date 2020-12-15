Жители Салехарда пожаловались на травмоопасные горки в ледовом городке

Фото: скриншот из видео

На прошлой неделе в Салехарде прошло торжественное зажжение огней на главной городской елке, а вместе с этим и открытие ледовых городков.

-Ледовый городок посвящен 90-летию нашего округа. Мы долго работали над его дизайном. Уверен, что и взрослые, и дети оценят наши идеи. Мы постарались предусмотреть интересы всех горожан. По-моему, получилось очень здорово, - сказал Алексей Титовский.

Однако на деле все оказалось не так гладко. Многие горожане выразили недовольство горками на площади у «Геолога». Напоминаем, что самая большая из них выполнена в виде Мамонта, горка поменьше - это белый медведь, для самых маленьких горожан горка сделана в сказочном стиле.

Так, в соцсети «ВКонтакте» стали появляться комментарии, что построенные горки опасны для здоровья, а некоторые горожане уже получили травмы.

По словам местного жителя, он скатился вместе со своим ребенком и повредил позвоночник. Сначала мужчина подумал, что ударился головой о боковое заграждение, но потом понял, что скат сделан отвратительно, и это не единичный случай.

В свою очередь городская администрация уже пообещала исправить ситуацию. В ближайшее время информацию передадут подрядчику.