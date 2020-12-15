Число заболевших коронавирусом на Ямале на 15 декабря 2020 года увеличилось на 189 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: pixabay.com

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 189 человек, с начала периода - 29 224.

Из общего числа болеющих госпитализировано 1 124 жителя, 53 из них - в тяжелом состоянии, 3 - в крайне тяжелом, 13 - находятся на ИВЛ, 3 - скончались. Таким образом, общее число погибших увеличилось до 291 человека.

По сообщению регионального оперштаба, болезнь унесла жизни двух пожилых жительниц Ноябрьска. Также скончалась женщина из Нового Уренгоя, ей было 42 года.

Напоминаем, что в понедельник, 14 декабря, на Ямале зафиксировали две смерти в Салехарде и Ноябрьске.

Кроме того, за сутки выявлено 10 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 4 913 человек.

В населенных пунктах Ямала произошло 179 заражений COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Ноябрьске - 33, Пуровском районе - 24, Муравленко и Надымском районе - 21.

Далее идут: Новый Уренгой - 18, Салехард - 15 и Ямальский район - 13.

Замыкают список: Лабытнанги - 8, Красноселькупский и Шурышкарский районы - 7, Приуральский район - 5, Тазовский район - 2.

Всего в регионе было проведено 4 482 теста в 21 лаборатории.

Излечился от коронавируса 231 человек, за весь период - 21 176.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 26 689 человек с COVID-19, с начала периода - 2 707 945. Выздоровевших - 24 813, за весь период - 2 149 610. Умерших - 577, с начала периода - 47 968.