На ямальских полигонах ТКО установят системы автоматизированного весового контроля

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До конца года на восьми ямальских полигонах ТКО установят автоматизированные системы весового контроля. С их помощью можно дистанционно передавать данных о массе поступающих отходов. Они появятся в Салехарде, Новом Уренгое, Яр-Сале, Ноябрьске и мкр. Вынгапуровский. Весовое оборудование на полигонах Муравленко, Надыма и Тарко-Сале модернизируют и оснастят современной автоматикой.

По мнению специалистов, автоматизация весового контроля - один из этапов подготовки к комплексному обращению с ТКО. Отметим, что к 2023 году на Ямале планируется создание цифровой платформы, которая позволит в онлайн режиме следить за работой специализированной техники, занятой транспортировкой ТКО, и контролировать поступление отходов на объекты размещения. Это дает возможность отслеживать общее количество мусора и контролировать темпы заполнения полигона.

Кроме того, до 2024 года в Салехарде, Новом Уренгое и Муравленко планируется построить три межмуниципальных автоматизированных мусоросортировочных комплекса с полигонами и площадками компостирования (АМСК). Также предусмотрено строительство восьми мусороперегрузочных станций в Лабытнанги, Надыме, Губкинском, Ноябрьске, поселках Тазовский, Пангоды, селах Мужи и Сывдарма. Запланировано создание 43 площадок временного накопления ТКО в населенных пунктах Пуровского, Приуральского, Надымского, Ямальского, Шурышкарского, Тазовского и Красноселькупского районов, а также в поселке Пельвож.

Работы на 23 площадках планируют завершить в 2020 году, а строительство остальных продолжится в 2021- 2023 годах.