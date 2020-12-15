Пьяный салехардец, сбивший коляску с ребенком, получил три года колонии Фото: pixabay.com

Салехардский суд вынес приговор в отношении 23-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).

Было установлено, что 28 сентября 2020 года молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль своего автомобиля. Проезжая по улице Зои Космодемьянской, парень не справился с управлением и выехал на пешеходный тротуар, где сбил детскую коляску с ребенком. В результате наезда годовалому мальчику причинен тяжкий вред здоровью.

В ходе предварительного следствия мужчина полностью признал свою вину и дал самоизобличающие показания.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии-поселении, также его лишила права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года и 6 месяцев.

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