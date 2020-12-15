В Губкинском руководитель организации предстанет перед судом за самовольное удержание зарплаты Фото: pixabay.com

Пуровский следственный отдел, находящийся в Губкинском, завершил расследование уголовного дела в отношении руководителя коммерческой организации. Женщина обвиняется по ч.2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат, совершенные из корыстной и иной личной заинтересованности).

Было установлено, что генеральный директор ЗАО «ЮНИОН-СТРОЙ» более двух месяцев не выплачивала заработную плату одной из сотрудниц, при этом финансовых затруднений предприятие не испытывало.

В итоге общая сумма задолженности с июля по октябрь 2019 года составила более 31 тысячи рублей. Когда просрочка составила более 15 дней, потерпевшая приостановила работу в организации, о чем уведомила руководительницу. Таким образом, у потерпевшей в силу ст.142 Трудового кодекса Российской Федерации возникло право на получение от ЗАО «ЮНИОН-СТРОЙ» оплаты времени вынужденного прогула. В октябре 2019 года женщина уволилась, так как не получила окончательный расчет - 115 тысяч рублей.

В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств, подтверждающих ее вину, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Что касается долга перед бывшей сотрудницей, то он полностью погашен.