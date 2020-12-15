В Лабытнанги гендиректор предприятия спрятал от налоговой более 23 миллионов рублей

В Лабытнанки гендиректор предприятия спрятал от налоговой более 23 миллионов рублей Фото: pixabay.com

Лабытнангский следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении руководителя АО «ЯМАЛЗОЛОТО», обвиняемого по ч.2 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств в особо крупном размере, за счет которых должно быть произведено взыскание задолженности по налогам и страховым взносам).

Было установлено, что в 2019 году генеральный директор АО «ЯМАЛЗОЛОТО» намеренно скрыл имеющиеся у него 23 миллиона рублей, чтобы не выплачивать задолженность в бюджет страны. На тот момент общая сумма долга превышала 28 миллионов рублей.

В ходе предварительного следствия на установленное имущества должника наложен арест. Вырученная сумма пойдет на взыскание задолженности и исполнение решения суда.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.

Напоминаем, что еще одно похожее преступление раскрыли в Новом Уренгое. Трое сотрудниц налоговой службы похитили из госбюджета 26 миллионов рублей. Деньги пошли на собственные нужды.