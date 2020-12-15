Фото: Ямальский СПИД-Центр

В Ноябрьске прошла окружная акция «Эстафета: педагоги и молодежь Ямала против ВИЧ!». Организаторами выступили ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД» и городской департамент образования.

Принять участие вызвались 11 команд - семьи учащихся образовательных учреждений. Они соревновались в силе, ловкости, быстроте реакции и смекалке. Почетные места заняли семья Нигматовых из школы №3, семья Киямовых из школы №14 и семья Аббасовых из Гимназии №1.

Во время состязаний специалистами СПИД-Центра был организован пункт тестирования на ВИЧ-инфекцию, исследование прошли около 30 человек, также они получили консультацию по вопросам профилактики.

По словам организаторов акции, в игровом формате обучающий процесс проходит гораздо интенсивнее, особенно, если затрагиваются такие важные темы, как семейные ценности, ведение здорового образа жизни и активная социальная позиция. Общими усилиями мы способны воспитать молодое поколение в лучших традициях, но самую главную задачу выполняет институт семьи. Именно на примере родителей молодые люди способны выстроить достойное и здоровое будущее, стать успешными и внести свой вклад в развитие региона.

В финале мероприятия участники передали символическую эстафету городу Надыму и призвали ямальцев объединиться в борьбе с ВИЧ-инфекцией.

Отметим, что профилактические мероприятия по охране здоровья в регионе проходят ежегодно и обретают высокий отклик среди населения.