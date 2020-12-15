Салехардские школьники пообщались с космонавтами, которые находятся на МКС

Фото: www.salekhard.org

Салехардские школьники принял участие в космическом онлайн-уроке по географии, организованном госкорпорацией «Роскосмос» и Музеем космонавтики. Такще площадками-участниками стали Федеральный образовательный проект «УчимЗнаем» из Москвы и образовательный центр «Сириус» в Сочи.

Модераторами урока выступили Михаил Корниенко, он же Герой России и летчик-космонавт, а также сотрудник Научного центра оперативного мониторинга Земли Оксана Кушнырь. Они рассказали о изучении планеты из космоса, выведении спутников на орбиту, а также объяснили, как на это влияет расположение космодромов.

Далее юные салехардцы задали свои вопросы космонавтам Сергею Кудь-Сверчкову и Сергею Рыжикову. Ребята интересовались тем, как выглядят Уральские горы и видно ли из космоса Северное сияние. А также - как прогнозируются различные природные явления и распространение пожаров.

-Не только я, но и каждый присутствующий открыл для себя на уроке что-то новое и интересное. Я очень хотел бы, чтобы такие уроки проходили регулярно. Возможность пообщаться с космонавтами, которые находятся сейчас на МКС, большая редкость, - поделился впечатлениями ученик 10 класса СОШ №2 Ярослав Соловьев.

Напоминаем, что открытые онлайн-уроки для школьников проводятся каждый месяц с августа по декабрь 2020 года в рамках проекта «Космоурок».