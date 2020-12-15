Пытаясь сохранить сбережения, новоуренгоец лишился почти 230 тысяч рублей Фото: pixabay.com

В полицию Нового Уренгоя обратился местный житель 1988 года рождения, ставший жертвой мошенников.

Было установлено, что потерпевшему позвонил некий мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Далее он сообщил, что от лица новоуренгойца пытаются оформить потребительский кредит. Чтобы этого избежать, необходимо установить систему удаленного доступа к мобильному телефону.

Не заподозрив обмана, северянин выполнил рекомендацию, после чего с карты потерпевшего списались 228 тысяч рублей, а злоумышленник перестал выходить на связь.

В этот же день, 11 декабря, в полицию обратился гражданин 1971 года рождения, у которого украли 166 тысяч рублей по аналогичной схеме.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, предусмотренные ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину». Максимальное наказание за это - до пяти лет лишения свободы.

Полиция Нового Уренгоя настоятельно рекомендует гражданам быть бдительными, не производить действия под диктовку неизвестных лиц, не устанавливать на мобильный телефон незнакомые приложения. При поступлении сомнительных звонков не продолжать разговор, а позвонить на телефон «горячей линии» банка и уточнить интересующие вопросы.