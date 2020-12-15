Руководитель харампуровского детсада получила награду на международном форуме

Фото: администрация Пуровского района

Заведующая харампуровским детсадом «Росинка» Людмила Казымкина приняла участие в первом международном форуме «Народы России», организованном в Москве Федеральным агентством по делам национальностей.

На нем были представлены лучшие практики в сфере национальной политики, в числе которых оказался и детский сад - «Многофункциональный консультационный центр «Мы вместе» для оказания помощи родителям, ведущим кочевой образ жизни».

По результатам Всероссийского конкурса руководителю «Росинки» вручили диплом «Лучшая муниципальная практика России в 2020 году» и диплом призера среди сельских поселений.

Отметим, что практика Харампура стала лучшей среди 280 муниципальных образований из 70 субъектов страны. Всего семь сельских поселений были удостоены признания на федеральном уровне.

В рамках проекта «Нокна мэнама» («Мы вместе») силами сотрудников детсада и его руководителя организован консультационный центр, оказывающий психолого-педагогическую, методическую и консультативную помощь коренному кочующему населению непосредственно в местах кочевья.