Работу ямальских гематологов оценили на высоком уровне Фото: pixabay.com

Выездная мобильная группа Национального медицинского исследовательского центра гематологии Минздрава России побывала в Салехарде. Специалисты проверили качество оказания помощи больным с заболеваниями системы крови. В итоге команда экспертов дала хорошую оценку.

Отметим, что на сегодняшний день в округе работают четыре врача-гематолога, что в два раза превышает норматив по количеству специалистов из расчета на количество населения. Амбулаторный прием организован в Надыме, Новом Уренгое, Ноябрьске и Салехарде.

В Салехардской ОКБ и Ноябрьской ЦГБ помощь также оказывается и в стационаре на базе терапевтических отделений. Планируется, что в 2021 году лицензию на оказание стационарной помощи смогут получить Надымская ЦРБ и Новоуренгойская ЦГБ.

Также на Ямале широко развито телемедицинское консультирование. В случае необходимости оказания специализированной помощи пациенты направляются в ведущие клиники страны.

-В округе осуществляется стопроцентное лекарственное обеспечение пациентов гематологического и онкогематологического профиля. Лечение дорогостоящими препаратами проводится за счет средств федерального и регионального бюджетов, а также в рамках национального проекта «Здравоохранение»,- рассказал директор профильного ведомства Сергей Новиков.

В ходе мероприятия было решено оказать помощь местным специалистам по повышению квалификации.