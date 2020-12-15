В Салехарде проверили места продажи пиротехники

Фото: МЧС России по ЯНАО

Приближаются Новый год - один из самых любимых и долгожданных праздников. Чтобы он прошел без происшествий, МЧС России по ЯНАО проводит сезонную профилактическую операцию под одноименным названием.

До наступления новогодних и рождественских праздников сотрудники проверяют противопожарное состояние образовательных, культурно-зрелищных и социальных учреждений, в которых планируется проведение различных мероприятий. Кроме того, с обслуживающим персоналом и лицами, ответственными за пожарную безопасность, проводятся инструктивные занятия.

Однако одним из наилучших и любимых способов украшения праздников были и остаются фейерверки. Накануне салехардские инспекторы по пожарному надзору вышли в рейд по местам продажи пиротехники. Всего в городе 7 сертифицированных точек, где можно купить данную продукцию. Инспекторы проверили сертификаты соответствия, условия хранения фейерверков, провели профилактические беседы с продавцами, а также оставили памятки безопасности для покупателей.

-Ямальские спасатели напоминают жителям и гостям округа о необходимости соблюдения мер противопожарной безопасности. Если вам требуется помощь или вы стали свидетелем происшествия - незамедлительно звоните по телефонам 01, 101 или 112", - напомнил главный государственный инспектор Салехарда по пожарному надзору Дмитрий Олимпиев.

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