Губкинцы взяли рекордное количество побед на чемпионате «Молодые профессионалы»

Фото: администрация Губкинского

В Губкинском подвели итоги VI регионального чемпионата «WorldSkills Russia». Юные горожане заняли все призовые места в компетенции «Ремонт и обслуживания нефтепромыслового оборудования», а в «Экспедировании грузов» - третье место. Всего участвовало 11 студентов из Салехарда, Тарко-Сале, Муравленко и Губкинского. Их пришли поздравить глава города Андрей Гаранин и депутат ЗакСобрания Виктор Казарин.

-При трудоустройстве участники, занявшие призовые места, несомненно, будут иметь преимущество. Работодатели будут уверены, что ребята перспективные, и от них предприятие только приобретет, - сказал градоначальник.

Сегодня специальность «Разработка нефти и газа» - самая востребованная в губкинском филиале многопрофильного колледжа. Студенты занимаются на макетах, аналогичных установкам на месторождениях.

-Технология, процесс, механика, кинематика отражают реальные вещи, с которыми придется столкнуться на производстве. Это база - теория, помноженная вот на такие лабораторные работы, позволит потом быть конкурентоспособным на рынке труда, - подчеркнул Виктор Казарин.

При устройстве на работу победа в конкурсе «Молодые профессионалы» - огромный бонус. Данные об участниках фиксируют в национальной базе. Напомним, по итогам прошедшего Национального чемпионата WorldSkills Russia 2019 у сборной Ямала одно серебро и одна бронза.

Победителям предстоит пройти отборочные соревнования и в 2021 году представить Ямал в Национальном финале WorldSkills Russia в Башкортостане.

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