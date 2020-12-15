Погода на Ямале на 15 декабря: мороз и солнце

Погода на Ямале на 15 декабря Фото: pixabay.com

Во вторник, 15 декабря, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность. Днем -26, ночью -24. Ветер 10-13 м/с.

Ноябрьск: ясно. Днем -17, ночью -27. Ветер 3-6 м/с.

Надым: малооблачно. Днем -25, ночью -24. Ветер 5-6 м/с.

Новый Уренгой: переменная облачность. Днем -25, ночью -24. Ветер 7-9 м/с.

Губкинский: ясно. Днем -24 ночью -27. Ветер 5-6 м/с.

Тарко-Сале: ясно. Днем -25, ночью -27. Ветер 4-5 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность. Днем -25, ночью -23. Ветер 5-7 м/с.

Муравленко: ясно. Днем -28, ночью -27. Ветер 4-5 м/с.